Heb je een werkgeversverklaring nodig in de trein? En meer vragen over de coronacrisis

‘TheCreaper OnIsland’ mailt ons met deze praktische vraag. Vooropgesteld, je mag ons uitnodigen na de coronacrisis is en wanneer het boven de 20 graden is. Tot die tijd zul je je echter aan de regels moeten houden.

En dat betekent concreet dat je alleen met drie personen (of meer) in je jacuzzi of zwembad mag liggen als jullie één huishouden vormen. Dus stel je voor: vader, moeder, zoon en dochter willen de jacuzzi in, dan mag dat. Vader, moeder en vier vrienden mag dus niet. De overheid raadt bezoek aan huis sowieso af. Als je toch bezoek ontvangt, dan geldt dat er maximaal drie mensen van buiten het gezin/huishouden mogen worden ontvangen. Wel is het dan verplicht om minimaal 1,5 meter afstand te houden. Dat wordt dus lastig in een jacuzzi of zwembadje.

Interessant om te weten voor de studenten in onze stad: de politie handhaaft dus bij samenscholing van drie of meer personen. De uitzonderingsregels voor meer dan twee personen gelden alleen voor gezinnen met kinderen. Dus het eerder genoemde voorbeeld vader, moeder en twee kinderen is zo’n uitzondering. Een studentenwoning valt hier niet onder, zo werd vorige week duidelijk. Woon jij als student met twee andere studenten in dezelfde woonunit, dan zul je toch echt volgens de huidige regels 1,5 meter afstand moeten houden. Belangenclubs van studenten lieten al weten dat ze dit onuitvoerbaar vinden. Ondanks hun verzet is er nog niks veranderd.

Mensen die zich niet aan het verbod op samenscholing houden, riskeren een boete van 390 euro. Denk dus zeker twee keer na voor je niet kopje onder gaat in je jacuzzi, maar financieel.