Linkse partijen willen huren bevriezen tijdens coronacrisis

Morgen wordt in de Tweede Kamer vergaderd over een spoedwet waarin staat dat huren kunnen worden verlengd, zodat huurders niet in de problemen komen wanneer hun contract afloopt. De drie oppositiepartijen willen nu dat die wet wordt aangepast en huurders nog meer bescherming geeft, schrijft RTL Nieuws.

Geen huisuitzettingen

Naast het bevriezen van de huren verzoeken de partijen minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) ook om huisuitzettingen gedurende de coronacrisis uit te stellen. De minister maakte daarover al afspraken met onder meer de koepel van woningcorporaties Aedes en beleggersorganisaties Vastgoed Belang en IVBN. Maar mensen die een woning huren bij een huisjesmelker worden door die afspraak niet beschermd.

Tot slot willen de drie partijen dat geen enkel tijdelijk huurcontract mag worden opgezegd tijdens de coronacrisis. Ook niet als de eigenaar de woning wil slopen. Die sloop moet dan worden uitgesteld.