Het wordt weer heerlijk balkonweer

Na een warme lenteweek, met zelfs zomerse temperaturen, was het gisteren opeens een stuk koeler. Ook vandaag wil het niet veel warmer worden dan een graad of 9, meldt Weeronline.nl en dat komt omdat we te maken hebben met een noordelijke wind. Maar die wind gaat draaien.

Bewolking op zaterdag

Vanaf woensdag loopt de temperatuur op naar zo'n 13 graden en donderdag en vrijdag kan het zelfs 18 graden worden in de stad. De komende drie dagen laat de zon zich volop zien. Zaterdag is er mogelijk wat meer bewolking, maar in de dagen daarna lijkt de zon dat helemaal in te halen.

Mensen die willen genieten van het mooie weer doen dan het beste vanuit hun tuin, of vanaf hun balkon of dakterras. Vanwege de coronacrisis is het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een ommetje maken mag, maar dan wel in de buurt van de woning en met niet meer dan twee mensen samen, tenzij het gaat om mensen uit hetzelfde gezin.