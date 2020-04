Amsterdams Fonds voor de Kunst opent 'snelloket' subsidieaanvragen

Het AFK wil ondanks de sector blijven ondersteunen, ondanks de coronacrisis. Bovendien hoopt het fonds te blijven voorzien in de 'kunstbehoefte' van de stad. Daarom werd er contact gezocht met makers en organisaties, om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe manieren waarop het (online) publiek tóch bereikt kan worden.

Het snelloket - een samenwerking met de gemeente - is bedoeld als reactie op de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector. Door de maatregelen die zijn getroffen vanwege het virus, is deze sector namelijk bijna volledig tot stilstand gekomen.

'De ontwikkeling van digitale toepassingen in de kunst is urgenter dan ooit.'

Het AFK sluit aan bij de Agenda Digitale Stad. Daarom wordt het snelloket vooral ingezet om digitale toepassingen in de kunst te ontwikkelen, aldus Annabelle Birnie, directeur van het AFK. 'Deze ontwikkeling is meer urgent dan ooit te voren, juist voor zelfstandige makers en culturele organisaties. De impact van deze initiatieven kan met een relatief klein bedrag al enorm vergroot worden.'

De kunstenaars voorzien daarmee in een actuele behoefte, stelt wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, Digitale Stad). 'Veel kunstenaars zijn hun opdrachten kwijt. Maar juist zij kunnen de behoefte aan verbinding, troost en verbeelding vormgeven.'

Het snelloket is volgens het AFK bedoeld voor professionele kunstenaars, amateurkunst en organisaties die buiten de structurele subsidie van het gemeentelijke Kunstenplan vallen. Zij kunnen via het loket subsidie aanvragen voor kunstprojecten die reflecteren op de coronacrisis.

'Met dit snelloket, waarmee we eenvoudig en binnen enkele werkdagen een subsidie uitbetalen, bieden we kunstenaars de mogelijkheid om op andere manieren mensen te bereiken', vervolgt Meliani. 'Ook mensen die niet tot weinig in aanraking komen met kunst.'