Politie roept andere betrokkenen bij ruzie met homostel op zich te melden

'We willen graag weten wie het zijn en wat er precies is gebeurd', zegt een politiewoordvoerder. 'Ook als je denkt dat je niks fout hebt gedaan, dan kan je het complete verhaal doen.'

De confrontatie tussen het stel en de groep jongens gebeurde op Eerste Paasdag in de Molukkenstraat. Fabio en Daniël liepen hand in hand op straat toen ze de groep passeerden om boodschappen te doen. De twee werden uitgescholden om hun geaardheid. Ze belden daarna de politie. Ook zouden ze zijn bespuugd.

Filmen

Fabio en Daniël besloten een deel te filmen en later op sociale media te zetten. Op de beelden was te zien hoe een jonge jongen de twee bleef uitschelden. Het zorgde voor een golf van verbazing. Amsterdamse en landelijke politici spraken hun afschuw uit. Burgemeester Halsema nam ook contact op met het homostel.

Gisteravond verscheen op YouTube een interview van vlogger Youness Ouaali, die zelf meerdere keren in opspraak raakte en de cel in moest, met de 15-jarige jongen die op de beelden te zien was. De jongen vertelde dat het verhaal anders in elkaar stak.

Zwart maken

Volgens hem liep het stel voorbij en maakten ze een opmerking over moslims. Daar zei iemand uit de groep wat van, waarna het stel de confrontatie opzocht. 'Ik heb ze wel uitgescholden, maar dat komt omdat ze mij zelf zwart hebben gemaakt.' Het homostel ontkent ten stelligste dat ze geprovoceerd hebben.

Toen de politie zondag arriveerde in de Molukkenstraat, waren alle jongens vertrokken. 'Ik ben meteen weggegaan', zei de 15-jarige jongen tegen Ouaali daarover. Uiteindelijk heeft hij zichzelf gisteren gemeld op het politiebureau. Hij wordt verdacht van het beledigen van het stel, niet van het bespugen.

Melden

De politie roept de andere betrokkenen op zich ook te melden. 'Ook als zij zelf beelden hebben gemaakt van het voorval, dan zien wij die graag. We willen graag een compleet plaatje hebben wat wat er is gebeurd. We nemen dit serieus.'

De 15-jarige jongen heeft de nacht doorgebracht in de politiecel. Dit omdat hij een gerechtelijk proces vanwege een ander vergrijp in vrijheid mocht afwachten, maar daar waren voorwaarden aan verbonden. Die voorwaarden heeft hij geschonden doordat hij nu verdacht wordt van een nieuw feit.

Om wat voor eerder vergrijp het gaat, wil de politie vanwege zijn leeftijd niet kwijt. Vandaag zal de jongen voor de raadkamer staan waar hij hoort wat er verder gaat gebeuren.