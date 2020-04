Het beeld van een naakt mannenlichaam dat gisteren gevonden werd in de Vossiusstraat in Zuid, blijkt daar opzettelijk te zijn neergelegd.

De politie begon een zoektocht naar de eigenaar van het beeld, nadat een buurtbewoner de vondst meldde. Aan kunstkenners werd zelfs gevraagd of zij enig idee hadden wie de maker zou kunnen zijn.

De oproep van de politie had effect, want de eigenaar van het beeld heeft zich gemeld. Het kunstwerk was niet langer gewenst en is bewust bij het grofvuil gezet.