Lief bericht moet Amsterdammers hart onder de riem steken: Hou vol!

Sam van der Zanden is de organisator van deze speciale balkonconcerten. 'We hebben een shout out geplaatst om eigenlijk een heel klein ideetje, een mini-balkonconcert, voor veel meer mensen toegankelijk te maken. We zijn al op 10 plekken geweest in Amsterdam en we vinden het leuk iedereen uit te nodigen om op het balkon te komen. We moeten elkaar erop wijzen hoeveel leuke dingen er gebeuren in een tijd die helemaal niet zo leuk is. Met z'n allen maken we er wat van en daar is dit platform perfect voor'.