Schiphol moet pas teruggeven aan schoonmaker die flesje cola uit lounge dronk

Schiphol heeft ten onrechte de Schipholpas van een schoonmaker ingenomen nadat die een flesje cola uit de Privium lounge zou hebben gedronken. De luchthaven moet het pasje teruggeven aan de man, die in 2016 nog door Schiphol nog tot schoonmaker van het jaar werd uitgeroepen.

Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep bepaald. Met de Schipholpas moet het voor de schoonmaker mogelijk zijn om weer op de luchthaven te werken.

De schoonmaker is in dienst van ISS en werkt op de luchthaven. Schiphol verleende de man een zogenoemde Schipholpas zodat hij toegang heeft tot verschillende ruimtes. Daarmee is er tussen Schiphol en de schoonmaker een rechtsverhouding en moet de luchthaven zich redelijk gedragen, zegt het Gerechtshof.

Flesje cola

Toen na bestuderen van camerabeelden duidelijk werd dat de man een flesje cola uit de Privium lounge had gedronken, nam de luchthaven de Schipholpas in. Ten onrechte, oordeelt het Gerechtshof nu. Eerder stelde de rechtbank Noord-Holland de schoonmaker nog in het ongelijk.

Maar het Gerechtshof vindt dat de luchthaven de belangen van de schoonmaker niet voldoende heeft meegewogen. De man werkte al tien jaar onafgebroken op Schiphol. Hij werd zelfs uitgeroepen tot schoonmaker van het jaar 2016 omdat hij kordaat optrad toen een reiziger onwel werd.

Ook is het voor het hof niet duidelijk geworden hoe verwijtbaar het drinken van het flesje cola is. De schoonmaker moet de pas daarom terugkrijgen waardoor hij weer op de luchthaven kan schoonmaken als het schoonmaakbedrijf hem daar tewerkstelt.