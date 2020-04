Na de coronacrisis: meer of minder Schiphol?

Amsterdammers die hun 'corona-ommetje' maken door het Vondelpark moeten natuurlijk de anderhalve meter afstand in de gaten houden. Geen zorgen hoeven ze zich te maken over vliegtuigen die met bulderende straalmotoren rakelings over de boomtoppen scheren. En dat het vliegverkeer op Schiphol nagenoeg stil is komen te liggen, speelt ook de luchtkwaliteit bepaald geen parten.



Maar zoals bekend heeft deze rust een prijs, voor de gemeentekas bijvoorbeeld. De zogeheten deelnemingen van de stad worden ook genoemd in het rijtje van opdrogende inkomstenbronnen.



Nou zal er op de jaarlijkse winstuitkering van het AEB, dat met 80 miljoen euro van de gemeente werd gered van de ondergang, niet worden gerekend. Anders ligt dat al met de haven. 'De grootste benzinehaven ter wereld', staat op de site van de Port of Amsterdam, is 'een toonaangevende speler op de oliemarkt'. Dat daar harde klappen gaan vallen zal ook de boodschap zijn op de aandeelhoudersvergadering eind april. Met alle gevolgen van dien voor de enige aandeelhouder, Amsterdam dat vorig jaar nog 68,5 miljoen euro aan dividend vanuit Westpoort ontving.

Banenmotor: 115.000 banen

Hetzelfde bericht kwam al van Amsterdam's Airport, Schiphol. Geen winstuitkering van 30 miljoen euro dit jaar voor Amsterdam dat twintig procent van de aandelen in handen heeft. Maar misschien is dat nog wel de minste zorg. Angstiger wordt er gekeken naar die 115.000 directe en indirecte banen die de luchthaven voor de regio oplevert. Vandaar dat de andere meerderheidsaandeelhouder, de Nederlandse staat, samen met Frankrijk op dit moment een reddingsplan voor Air France / KLM in de steigers zet.