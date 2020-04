33 nieuwe coronapatiënten opgenomen in Amsterdams ziekenhuis

Tot nu toe zijn er 401 patiënten met het coronavirus opgenomen of opgenomen geweest in een Amsterdams ziekenhuis. Dat zijn er 33 meer dan gisteren; toen ging het om 368 ziekenhuisopnames.

Dat meldt het RIVM vanmiddag.

Landelijk gaat het om een toename van 210 ziekenhuisopnames. Dat zijn er meer dan gisteren, want op Tweede Paasdag werden er in Nederland 147 opnames gemeld.

In heel het land zijn er 122 nieuwe sterfgevallen. Daarmee komt het totaal op 2945 slachtoffers die aan het coronavirus zijn overleden. Gisteren zijn er 86 sterfgevallen gemeld. Mogelijk is het hogere aantal ontstaan omdat sterfgevallen van het paasweekend pas dinsdag verwerkt zijn in de cijfers.

In totaal zijn er 27.419 mensen positief getest met het COVID-19 virus. Het RIVM meldt dat het werkelijke aantal hoger ligt, omdat niet iedereen met het virus getest wordt.