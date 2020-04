Zorgen bij dierenasiel door grote toename adoptieaanvragen voor honden

Veel Amsterdammers zitten tijdens de coronacrisis alleen thuis en hebben weinig redenen om naar buiten te gaan. Voor een deel van hen is dat een reden om een hond te nemen, maar dat is geen goede zaak volgens Dierenopvang Amsterdam.

Het asiel ervaart een grote toename van aanvragen voor het adopteren van honden. 'Het is leuk dat je nu alle tijd hebt, thuis zit en lekker naar het bos kan', zegt dierenverzorger Esther Balfoort. 'Maar over een paar maanden, als het gewone leven weer begint, wat doe je er dan mee?'

De medewerkers zijn bezorgd omdat ze denken dat potentiële adoptanten onderschatten hoeveel tijd het kost om een hond te hebben. 'Een hond moet echt leren om alleen thuis te zijn, dat moet je per minuut opbouwen', legt Esther uit. 'En als dat niet goed gebeurt, dan is de kans groot dat de hond in paniek raakt en dingen gaat slopen of gaat blaffen. Dat is niet leuk voor de baas, maar ook echt niet leuk voor de hond.'