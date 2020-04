Psychiatrische patiënten zoeken naar houvast in coronatijd

HVO-Querido brengt deze weken ruim tweehonderd schilderspakketten langs bij hun cliënten met daarbij ook plantjes die ze kunnen verzorgen. De begeleiders moedigen hun cliënten hiermee aan om vol te houden en hun dag zinvol te besteden.

De 33-jarige Jerry uit De Pijp is er heel blij mee. 'Normaal ga ik naar de dagbesteding, Nu moet ik zelf een invulling geven aan mijn dag. Dit helpt wel.' Hij gaat lekker aan de slag met de plantjes en de verf en heeft al inspiratie: 'Een boompje of een huisje ga ik schilderen'.

Terugval

'Deze periode is extra verdrietig voor onze cliënten, omdat ze nu op zichzelf zijn aangewezen', vertelt Kim Petit van HVO-Querido. Ze is persoonlijk begeleider van cliënten met psychiatrische aandoeningen. 'De dagbesteding en de klinieken, alles zit op slot wij mogen ook niet meer binnenkomen bij de mensen. De kans op een terugval is heel groot. Soms krijgen we ze niet meer te pakken, en er is een kans dat ze de dingen op gaan zoeken die ze eigenlijk niet meer wilden.'