Wanneer mag ik weer daten? En meer vragen over de coronacrisis

In heel Europa worden steeds meer grote bijeenkomsten voor de rest van de zomer afgelast. De Deense overheid heeft bijvoorbeeld al een verbod tot en met 31 augustus ingesteld. Maar in veel landen, waaronder Nederland, heerst nog onduidelijkheid. Officieel zijn hier vergunningsplichtige evenementen tot 1 juni niet toegestaan. De laatste weken laten veel deskundigen zich alleen wel al publiekelijk uit over de periode daarna. Eigenlijk gelooft niemand meer in de festivalzomer, maar toch zijn eigenlijk alle evenementen na 1 juni nog niet afgelast.

Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers zegt in een reactie dat dit onder andere gedaan wordt omdat organisatoren niet 'voor de troepen uit willen lopen'. Volgens Westermann is het wachten op het besluit van de overheid. 'Als een evenement op 15 juni nu afgelast wordt en het straks toch nog mag van de overheid, dan krijgen ze het verwijt een onnodig besluit te hebben genomen. We hebben vanaf dag één al gezegd: we luisteren naar het RIVM en de overheid.'

Een andere kwestie die meespeelt, zijn de verzekeringen. Een organisatie die eigenhandig besluit de stekker uit zijn evenement te trekken, wordt vaak niet gedekt. Als het gaat om overmacht vanwege een overheidsbesluit, dan staat daar vaak compensatie van de verzekering tegenover. 'We hopen snel duidelijkheid te krijgen van de overheid' zegt Westermann. 'Vanaf zo’n zes weken voor een evenement worden er veel kosten gemaakt door de organisatie. Denk aan het inkopen van drinken en eten.'

Volgende week dinsdag (21 april) geeft de regering een nieuwe persconferentie over of maatregelen verlengd gaan worden. Vermoedelijk wordt dan ook duidelijkheid verschaft over evenementen in de zomerperiode. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei gisteren al bij de Limburgse zender L1 dat hij niet te veel hoop wil geven en dat we nog lange tijd een anderhalve meter samenleving zullen zijn. Evenementen in Amsterdam zullen deze zomer dus ook erg lastig, zo niet onmogelijk, worden.