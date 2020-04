Bewoners Orteliuskade zien op afstand hoe woning leeggeroofd werd

De politie geeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrij van een man die ervan wordt verdacht, net voor de kerstdagen, ingebroken te hebben in een woning aan de Orteliuskade. Agenten constateren de woninginbraak eind december, de bewoners zijn dan al enige tijd van huis. Als zij op afstand de opnames van hun bewakingscamera's raadplegen zien ze inderdaad dat een onbekende man in hun huis is geweest.

De man is zo'n drie kwartier in de woning geweest en neemt onder andere laptops, horloges en beveiligingscamera's mee, daar komen de bewoners achter als ze weer thuiskomen.

De melding van de inbraak komt binnen bij de politie op dinsdagmiddag 24 december. Bij de woning zien agenten schade aan de voordeur en nemen contact op met de bewoners. Als ze camerabeelden terugkijken zien zij een man door hun huis scharrelen. Dit gebeurt een dag eerder op maandag 23 december rond half zes in de ochtend. De politie wil graag weten wie deze inbreker is.

'Om eerst van de politie te horen dat er is ingebroken is natuurlijk heel naar'

Op een kort fragment van één van de bewakingscamera's in het huis is de inbreker goed in zijn gezicht te zien. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, is tussen de 25 en 35 jaar oud en heeft een normaal postuur. Hij droeg die ochtend een groene muts en een donker trainingsjack met een brede rode bies op de mouw. Verder had hij een lampje bij zich en een tas.