Raad van State: Amsterdam mag toeristenwinkels weren uit centrum

Het lijkt een bericht uit een andere wereld, nu met de lege straten zonder toeristen. Maar in 2017 woedde de discussie over de drukte in de binnenstad volop, en besloot het stadsbestuur dat er in het centrum geen nieuwe winkels puur gericht op toeristen bij mochten komen. Doel was om de zogenoemde monocultuur tegen te gaan.

Winkeleigenaren

Verschillende winkeleigenaren gingen daartegen in protest. Volgens hen is het plan in strijd met de Europese richtlijnen. Daarnaast zou de waarde van hun panden hierdoor verminderen en is er sprake van discriminatie, betoogden zij.

Maar de Raad van State gaat hier niet in mee. De gemeente mag het plan 'noodzakelijk achten met het oog op de belangen van de mensen die wonen en/of werken in Amsterdam'.

Kanttekeningen

Wel worden er nog een aantal kanttekeningen geplaatst bij het bestemmingsplan van de gemeente. Zo hoeft de Cheese Company aan de Damrak niet te sluiten, ondanks een verzoek van het stadsbestuur. Hetzelfde geldt voor de winkels van Henri Willig Kaas.

De eigenaren zouden de winkels al voor het verbod hebben opgestart. Daarvan was het gemeentebestuur op de hoogte, aldus de Raad van State. Dit onderdeel van het bestemmingsplan wordt daarom vernietigd.