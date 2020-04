NFI onderzoekt of resten gevonden in put inderdaad van mens afkomstig zijn

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt of de resten die gisteren gevonden zijn in West, menselijk zijn. De politie sprak daar gisteren een vermoeden over uit, het NFI moet daar nu zekerheid over geven.

Als het inderdaad gaat om menselijke resten, dan kan het NFI ook ingeschakeld worden om te onderzoeken of de betreffende persoon door een misdrijf om het leven gekomen is. De vraag is wel of dat tweede onderzoek nog mogelijk is, want de resten hebben langere tijd in een rioleringsput gelegen.

De resten werden gisteren gevonden toen Waternet onderhoudswerkzaamheden uitvoerde aan de put. Het gebied rond de Zeebergweg werd afgezet en de politie deed onderzoek. Om dat onderzoek voort te kunnen is de politie mede afhankelijk van het NFI. De verwachting is dat het enkele weken kan duren voordat er meer duidelijkheid komt over de aard van de gevonden resten.