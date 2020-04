Update herinrichting Vijzelstraat: 'Inmiddels zijn we gestart met het echte werk'

Er wordt al een tijd gewerkt in de Vijzelstraat, tussen het Muntplein en de Vijzelgracht. De toenemende drukte in de straat vraagt om een andere inrichting. Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het Verkeer was ter plaatse om te vragen hoe de werkzaamheden er voor staan.

In de nieuwe situatie rijdt de auto op de trambaan. Zo ontstaat ruimte voor brede trottoirs en fietsstroken. Op de westelijke helft van de brug over de Keizersgracht is de stoep straks het breedst, maar liefst 6 meter 20. De fietsstroken worden 2 meter 10 breed. Ook komen er 360 fietsparkeervakken in de straat. Op de bruggen komen opstelvakken voor afslaand verkeer.

Renovatie bruggen

De drie bruggen in de Vijzelstraat worden gerenoveerd en in hun originele staat hersteld. De bruggen over de Herengracht en Keizersgracht zijn rijksmonumenten en dateren uit de 18e eeuw. In november 2015 bleek na onderzoek dat de bruggen in slechte staat verkeren, maar nog veilig genoeg zijn.

Wat is er tot nu toe gedaan in de Vijzelstraat? Omgevingsmanager Rogier Edens: 'De laatste keer dat jullie hier op bezoek waren, waren we voornamelijk bezig met voorbereidende werkzaamheden: het omleggen van kabels en leidingen. Inmiddels zijn we gestart met het echte werk. Op alledrie de historische bruggen wordt het brugdek gedemonteerd. Tegelijkertijd zijn we ook nog bezig met het vernieuwen van de trambaan. Deze wordt op bepaalde plekken nog gesloopt, maar op andere plekken zijn we al klaar zoals hier op het gedeelte tussen de Herengracht en de Keizersgracht'.

Veilig oversteken

De tramhaltes komen voor hotel Carlton (centrum-uit) en voor hotel Albus (centrum-in). Voor auto's zal een maximumsnelheid van 30 km per uur gaan gelden. Voetgangers kunnen op de meeste plaatsen veilig oversteken zonder verkeerslicht. Alleen bij de kruisingen Vijzelstraat-Kerkstraat en Vijzelstraat-Prinsengracht (zuidzijde) komen verkeerslichten. Bij de Reguliersdwarsstraat komt een zebrapad naar beide tramhaltes.

Rustig op straat

Ondanks dat het alweer ietsje drukker leek in de stad, heeft de bouw profijt van de rust op straat: 'In deze huidige periode waarin wij allen moeten leven met het coronavirus is het erg rustig op straat en dat bevordert de bouwwerkzaamheden ontzettend', zegt een van de werkmannen.

Gevolgen verkeer

De gevolgen voor het verkeer vallen mee: 'Al het verkeer kan door de Vijzelstraat met uitzondering van het autoverkeer vanaf het Singel', zegt Edens. 'En tram 24 rijdt niet door de Vijzelstraat tot zomer 2021. Het alternatief is de Noord/Zuidlijn.

De herinrichting in de Vijzelstraat moet eind 2021 klaar zijn.