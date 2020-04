12 nieuwe coronapatiënten in Amsterdamse ziekenhuizen

Er zijn sinds gisteren 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Amsterdamse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In totaal zijn er 413 Amsterdamse patiënten opgenomen (geweest).

Landelijk gezien zijn er sinds gisteren 188 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat in totaal om 9.127 ziekenhuisopnames. Daarnaast zijn er inmiddels 3.134 sterfgevallen bekend, 189 meer dan gisteren.

Het beeld lijkt toch wel wat te wisselen: zo kwamen er gisteren maar liefst 33 nieuwe coronapatiënten bij, ten opzichte van de dag ervoor. Maar dat komt ook doordat de gegevens soms pas later aangevuld worden, laat het RIVM weten. 'Sommige patiënten worden later gemeld. Dit zien we ook na dit paasweekend, vooral bij het aantal overlijdens.'

Over het algemeen 'passen de cijfers van de afgelopen dagen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn', concludeert het RIVM.