Aantal patiënten op IC's in Amsterdam stijgt licht: 'Het ligt behoorlijk vol'

Tegen de landelijke trend in stijgt het aantal coronapatiënten die in Amsterdam op de Intensive Care (IC) belanden licht. In zowel het Amsterdam UMC als het OLVG is nauwelijks meer plek. Op de verpleegafdelingen daalt het aantal patiënten wel iets.

'Amsterdam en de regio liggen behoorlijk vol', zegt Caroline de Ridder. Zij is hoofdverpleegkundige van het Amsterdam UMC in de vestiging van het AMC. 'Toen het in Brabant heel druk was hebben we vrij veel mensen overgenomen. Daarmee kan het te maken hebben. Ook kan het hier nu gewoon wat meer aan de orde zijn, maar dat kan ik niet bewijzen vanuit de kliniek'.

Testen

Personeel van het AMC dat lichte klachten heeft, wordt getest. Dagelijks zijn dat wel zo'n zestig tot honderd testen. 'Ik ben een keer getest omdat ik hoestte, maar ik was negatief', vertelt De Ridder. 'Op de IC zijn er van de 150 personeelsleden zo'n zeven positief getest. De meeste hebben lichte klachten, zoals geen reuk en smaak meer. Maar er is ook iemand die op skivakantie is geweest in Italië en die is heel erg ziek geworden.'

Psychologische zorg

Sinds de uitbraak van het virus krijgt medisch personeel van het Amsterdam UMC psychologische zorg aangeboden, om te helpen met het verwerken van alle heftige dagen in het ziekenhuis. En dat is eigenlijk steeds harder nodig, aldus De Ridder. 'Je merkt naar mate de situatie langer duurt, dat mensen het heel zwaar vinden. Het zijn natuurlijk allemaal heel erg zieke mensen, en ze zijn ook niet alleen maar heel oud. We gaan dit nog heel erg lang doen, dat speelt ook wel mee.'

Reguliere zorg

Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalt in Amsterdam wel volgens de landelijke trend. Veel medewerkers van die afdelingen zijn de afgelopen tijd omgeschoold om op de IC bij te kunnen springen, maar zijn daar nog niet nodig. 'Maar dat betekent niet dat de reguliere zorg zomaar weer op gang kan komen', zegt De Ridder. 'Je kan nu een aantal verpleegkundigen wel terug sturen naar hun afdeling omdat we ze niet nodig hebben, maar als de scholen weer open gaan, kunnen we het dan op dit niveau houden? Of komt er toch nog een piek? Het is heel moeilijk in te schatten, we weten het niet.'