Familie neemt dankzij de brandweer toch nog afscheid van opa

De brandweer maakte vandaag een bijzonder afscheid mogelijk bij woon-zorgcentrum Anton de Komplein in Zuidoost. Met een hoogwerker werd de familie van de 87-jarige Henry Nijhove in tweetallen naar zijn raam gebracht om hem voor de laatste keer in de ogen te kunnen kijken.

Henry Nijhove is 87 jaar en het gaat erg slecht met zijn gezondheid. Vanwege de coronamaatregelen is het woon-zorgcentrum waar hij woont afgesloten en dit betekent dat hij geen familie kan ontvangen. Met behulp van de brandweer kon de familie vandaag toch nog afscheid van hem nemen. 'Dit was zo'n beetje de enige manier waarop hij zijn kleinkinderen nog een keer kon zien', aldus zijn dochter Mildred.

De brandweer aarzelde geen moment

Het was zijn kleindochter Chanté die op het idee kwam om de brandweer om hulp te vragen. Toen ze belde met haar verhaal zei de brandweer meteen ja. 'Ik heb zelf geen woorden om uit te drukken hoe dankbaar ik ben dat dit kan, en überhaubt dat dit mag, want wat ik al zei, we zijn heel close, en m'n opa is echt ons alles.'

Afscheid zonder laatste kus

Mildred en haar familie hebben hun opa zo in ieder geval nog een mooie dag kunnen bezorgen. 'Je wilt iemand toch het liefst nog een laatste keer een kus geven, een aai geven en dat soort dingen, maar goed het is beter dan niets en ik heb dan liever dit dan beeldbellen want hier ziet hij nog dat je je fysiek er bent', vertelt Chanté.