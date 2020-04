Zes Amsterdamse coronapatiënten kregen een eenzame uitvaart

Als iemand overlijdt die geen familie meer heeft, dan organiseert de gemeente een uitvaart. Tot nu toe is dat voor zes Amsterdamse coronapatiënten gedaan.

Bij twee overledenen was er twijfel over de doodsoorzaak. Mogelijk zijn ook zij besmet geraakt met het virus. Maar dat was bij hen niet meer met zekerheid vast te stellen.

In totaal heeft de gemeente sinds begin dit jaar 115 uitvaarten geregeld. Dat zijn er 15 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Griepgolf

De sterftecijfers lijken nu vanwege het coronavirus hoger te zijn dan voorgaande jaren. Toch ligt het huidige aantal overledenen nog net iets lager dan tijdens de griepgolf van twee jaar geleden, stelt de gemeente.

Maar het blijft de vraag hoe de situatie zich ontwikkelt. Dagelijks komt het RIVM daarom met een update waarin meer informatie staat over ziekenhuisopnames, het aantal besmettingen en het aantal overleden personen.