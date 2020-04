Hoe moet ik nu iemand reanimeren? En meer vragen over de coronacrisis

Wat moet je doen als iemand op straat of in een winkel wordt getroffen door een hartaanval? We moeten tenslotte afstand houden van anderen en lichamelijk contact vermijden. ‘Mag ik dan nog mond-op-mond-beademing doen?’, vraagt Agnes zich af.

Nee, dat is nu niet verstandig, zegt het Rode Kruis. Een woordvoerder laat weten dat je in elk geval direct 112 moet bellen. ‘En ga op zoek naar de dichtstbijzijnde AED. Daarmee vermijd je direct lichamelijk contact’, aldus de zegsvrouw.

Er gelden tijdens de corona-crisis andere richtlijnen voor een reanimatie, lezen we op de website van de Hartstichting. Zo moet je bij slachtoffers die niet besmet zijn alleen kijken of iemand nog ademhaalt, dus niet luisteren of voelen, zoals je dat voorheen zou doen. Ook mag je het hoofd niet aanraken en je mag dus geen mond-op-mond-beademing geven, maar wel borstcompressie.

Bij slachtoffers met een vermoeden van een besmetting gelden dezelfde regels, behalve de borstcompressie. Die mag je dan niet geven. Volgens de Hartstichting mag je bij kinderen tot de puberteit wel gewoon reanimeren volgens de oude richtlijn, omdat het risico op besmetting beperkt is.

Ook de richtlijnen voor burgerhulpverlening zijn aangescherpt. Zo krijgen alleen mensen onder de 50 jaar nog een alert als iemand in de buurt gereanimeerd moet worden. De Hartstichting zegt dat je niet naar een reanimatie moet gaan als je zelf ziek bent of als iemand in je gezin ziek is. En als je tot een risicogroep behoort, mag je nu ook niet naar een reanimatie gaan.

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft het volledige advies online staan. Dat kun je hier lezen.