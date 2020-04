Internetverbruik via Amsterdams knooppunt met bijna een vijfde gestegen

Het verbruik ligt volgens vakblad Verkeerskunde nu tussen de 56 en 58 Petabyte aan data per dag. Dat is een stijging van zo’n 17 procent ten opzichte van februari. Normaal gesproken neemt het internetverbruik juist af in maart, omdat het dan mooier weer is.

'We zijn ons bewust van onze kritieke rol als vitale infrastructuur en zijn voorbereid op een zeer snelle groei van het internetverkeer', zegt CEO Peter van Burge. 'Miljoenen mensen zitten momenteel in quarantaine en zijn afhankelijk van het internet om te kunnen werken en contacten te kunnen onderhouden.'

Het bedrijf is het op een na grootste internetknooppunt in de wereld en is met meer dan 875 netwerken verbonden.