Oproep om te klappen voor de bevrijders op 5 mei om 12 uur

'Hoe gaaf zou het zijn als wij in heel Nederland op 5 mei, om 12 uur, één minuut lang in het openbaar kunnen klappen voor onze vrijheid? Minste wat we op een veilige manier met z’n allen kunnen doen toch? Deel dit bericht en doe mee! Deel dit in je netwerk en laten we als blijk van dankbaarheid klappen voor onze bevrijders!', is te lezen op de website met oorlogsherinneringen.

Door het coronavirus gaan de feestelijkheden op Bevrijdingsdag niet door. Juist nu het precies 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. Daarnaast is het door de coronacrisis onmogelijk om de nog levende veteranen die in 1945 Nederland bevrijd hebben, hier naartoe te laten komen. De dodenherdenking op 4 mei om 20 uur op de Dam gaat wel door, maar zonder publiek.

Het initiatief is van stichting Hilversum in de Oorlog in samenwerking met stichting Oorlogsherinneringen. 'Wij vinden het heel belangrijk dat onze bevrijders elk jaar groots geëerd worden. De veteranen komen naar Nederland of worden door vrijwilligers opgehaald. Zij doen mee aan bevrijdingsoptochten en ontvangen aldaar een groot applaus van de Nederlanders. De bevrijding zou dit jaar extra groots gevierd worden, in verband met het 75-jarige jubileum', laten de initiatiefnemers weten aan AT5.