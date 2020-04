Stad Hoe houd je anderhalve meter afstand in het Anne Frank Huis?

Amsterdam heeft van alle grote Europese steden de meeste musea per vierkante meter en werd ook in 2017 benoemd tot meest culturele stad van de wereld. Maar in tijden van corona zijn alle musea dicht en moeten ze zich op een later moment aanpassen vanwege de genomen maatregelen. Dat blijkt niet eenvoudig.

Ook Ronald Leopold, directeur van het Anne Frank Huis, denkt hierover na. 'Het is de grote vraag hoe we dit gaan oplossen. Hoe houd je social distancing in stand in een onderduikplek?' Er worden nu modellen ontwikkeld waarbij er binnen voldoende afstand gehouden wordt. Leopold: 'Die leiden er eigenlijk allemaal toe dat als we al open zouden kunnen gaan, dat we maar een fractie van het aantal mensen kunnen ontvangen van wat we normaal gesproken ontvangen. Dan moet je echt denken aan een percentage van tien of vijftien procent, misschien twintig. Maar daar houdt het dan ook wel mee op.'

'Het is heel onwerkelijk, want dit is het begin van ons seizoen en we hadden ook veel tentoonstellingen klaar staan voor deze periode' , zo vertelt Lidewij de Koekkoek, directeur van het Rembrandthuis. 'Deze tentoonstellingen zouden Amsterdamse bezoekers en toeristen buiten de stad aantrekken. Maar het museum is leeg zoals de omliggende straten en dat maakt het heel triest en onwezenlijk.' De Koekkoek begrijpt dat gezondheid voorgaat. 'Maar als dit het hele jaar doorgaat moeten we denken aan reorganiseren binnen het museum. We gaan ervan uit dat je ergens dit jaar open kan gaan, maar teren we nu al op onze reserves. Gelukkig ben ik een optimist en hartstikke strijdbaar zoals vele museumdirecteuren en zullen we voorlopig de komende periode door moeten komen en dit uit moeten puzzelen.'

Voor vele musea zijn de tijden van lange rijen al voorbij door de online kaartverkoop. In tijden van corona zal dat meer vanzelfsprekend zijn.'Bijna al onze kaartjes worden via ons online platform verkocht en gelukkig is iedereen meegegaan in ons voorstel om hun kaartje in te ruilen om op een andere datum terug te komen. Anders hadden we heel anders naar de situatie moeten kijken', zegt De Koekkoek. Kim Koopman, woordvoerder van het Amsterdam Museum, vertelt dat bezoekers nu zoveel mogelijk online bedient worden. 'Bijvoorbeeld: Onze hele collectie van 100.000 objecten staat online, dus bezoekers kunnen op die manier wel digitaal meer te weten komen over de stad Amsterdam.' Andere musea, zoals het Nemo Museum, doen dit op een soortgelijke manier.

