De Straten (met 1,5 meter afstand) in de Maasstraat: 'Je krijgt heel andere gesprekken'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Maasstraat in de Rivierenbuurt.

Crisis of geen crisis, de Maasstraat bloeit. Dat komt bijvoorbeeld door bewoners als Henriëtte, die een briefje met haar e-mailadres in de ijssalon heeft gehangen en zo hulp aanbiedt aan mensen die het nu kunnen gebruiken.

Maar in de aflevering komt ook een bekend gezicht voor. In 2015 sprak AT5 bewoonster Hanneke, die al haar hele leven in de buurt woont. Op gepaste afstand vragen we hoe het virus haar leven beïnvloedt. Horeca-ondernemer Remco is voorzitter van de winkeliersvereniging en vertelt hoe winkeleigenaren in de straat, zoals Sacha van de wijnwinkel, worden uitgedaagd door de gevolgen van het virus.

Ook geeft singer songwriter Max Poolman, die door het virus zijn reis door Mexico moest afbreken en nu gedwongen in Nederland is, een live concert. Elk nadeel heeft zijn voordeel.