NS laat meer treinen rijden: 'Makkelijker om afstand te houden'

Sinds 21 maart geldt er vanwege het coronavirus een sterk versoberde dienstregeling, met vanaf elk station twee keer per uur een trein in elke richting. Volgens de NS ging dat de afgelopen weken over het algemeen goed. Wel waren sommige treinen zo vol dat er geen anderhalve meter afstand gehouden kon worden en was de reistijd over lange afstand langer geworden.

'Met het toevoegen van een aantal intercity’s aan de speciale basisdienstregeling zorgen we enerzijds voor dat het makkelijker wordt om die anderhalve meter afstand te houden omdat er meer treinen zijn', laat de NS weten. 'Anderzijds wordt de verbinding tussen steden sneller waardoor reizigers, die echt noodzakelijk met de trein moeten reizen, over langere afstanden eerder op hun werk kunnen zijn.'

De nieuwe dienstregeling gaat op 29 april in.