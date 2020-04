Aantal vluchten vanaf Schiphol op vroegst in 2023 op oude niveau

Volgens Schiphol-topman Dick Benschop blijft het aantal vliegtuigen nog jarenlang minder hoog dan gebruikelijk was.

In een interview met Trouw zegt Benschop dat Schiphol nadenkt over een 'gecontroleerd herstel'. 'Dus niet direct weer het plafond willen bereiken, maar in gecontroleerde stappen. Dat kan jaren duren.'

Hij wil dat de situatie anders is als de situatie na de financiële crisis. Ook wil Benschop meer rekening met het klimaat en de omwonenden, die klagen over geluidsoverlast, houden. 'Door de coronacrisis is er de facto een pas op de plaats tot 2023; precies waar de omgeving vanwege de overlast al zo lang om vraagt.'

Of er na de coronacrisis net zo veel vraag is naar vliegreizen als daarvoor is nog zeer onzeker. Benschop: 'De wereld ziet er na corona ongetwijfeld anders uit dan ervoor. Hoe precies, dat weet ik niet. Ik houd rekening met een reeks verschillende uitkomsten.'