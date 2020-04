Personeel OLVG Oost kan na dienst ontspannen op massagebanken

De banken zijn vandaag geïnstalleerd, zo laat de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis via Twitter weten. 'Voor onze toppers die op de IC lange dagen maken, en zo na de dienst fysiek en mentaal even kunnen ontspannen.'

Er zijn volgens de gisteren door het RIVM gepubliceerde cijfers tot nu toe 453 Amsterdammers in een ziekenhuis opgenomen (geweest). Een groot deel van die patiënten lag of ligt in het OLVG Oost.

Deze week liet Amsterdam UMC-hoofdverpleegkundige Caroline de Ridder weten dat het aantal coronapatiënten op de Intensive Cares in Amsterdam, tegen de landelijke trend in, licht stijgt. In zowel het Amsterdam UMC als het OLVG is nauwelijks meer plek. 'Het ligt behoorlijk vol', zei De Ridder.