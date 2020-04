Stad Afhaalbier: grijs gebied, maar wel lekker

Bij verschillende cafés in Amsterdam kan nu ook een biertje worden afgehaald. Een creatieve vondst die horecabazen helpt om toch wat te verdienen in deze moeilijke tijd. Of 'afhaalbier' verkopen eigenlijk wel mag is nog niet duidelijk, maar dat het idee in de smaak valt des te meer.

Het is een opvallend fenomeen in de corona-tijd. Horecaondernemers die gelegenheid bieden om eten en drinken af te halen. Het is een creatieve oplossing om toch nog iets te kunnen verdienen. Het gaat daarbij vooral om non-alcoholische dranken, maar nu de temperatuur stijgt bieden verschillende zaken ook de mogelijkheid om een koel biertje af te halen. Dat kan complementair bij een maaltijd, maar ook apart.

Quote 'Officieel mag het volgens mij niet, maar ik geloof niet dat er heel moeilijk over wordt gedaan nu' Horeca-ondernemer

Dat de verkoop van koud afhaalbier met mooi weer een goed idee is, is een no-brainer. Toch doen niet alle horecabazen mee. Het is namelijk helemaal niet duidelijk of dit eigenlijk wel mag. 'Wij verkopen normaal natuurlijk wel alcohol, maar wij mogen het niet meegeven van de gemeente. Wij houden het daarom bij koffie, fris en appeltaart', vertelt een van de horeca-uitbaters die AT5 spreekt. Een collega-ondernemer is het met hem eens. Al ziet hij momenteel wel ruimte voor de verkoop van biertjes voor onderweg: 'Officieel mag het volgens mij niet, maar volgens mij zouden ze er nu niet heel ingewikkeld over doen als ik bier zou verkopen via mijn afhaalloket. Toch doe ik het nu niet.'

Quote 'Volgens mij is er een soort gedoogbeleid' Horeca-ondernemer

Het lijkt dus niet te mogen, maar toch wordt het uitventen van afhaalbier vooralsnog oogluikend toegestaan: 'Volgens mij is er nu een soort gedoogbeleid', hoort AT5 bij weer een andere kroeg. De verschillende ondernemers die wél pinten to go verkopen benadrukken dat het absoluut niet de bedoeling is dat gasten de drankjes bij hen op de stoep nuttigen. Zo stelt een van de uitbaters: 'Wij houden hier toezicht op. Wij zijn verantwoordelijk voor de omgeving van ons café en houden ons aan de regels'. De afhaalbiertjes zijn volgens hem dan ook vooral bedoeld voor thuis: 'Maar ja, ik kan mij ook voorstellen dat ze lekker aan de gracht in de zon gaan zitten met hun drankje. Ik kan dat ook niet controleren.'

Quote 'Dit is goed voor de ondernemers en om het leven te vieren in deze tijd' afhaalklant