Stadsfotograaf ziet door zijn lens dat de Wallen nu rustiger zijn dan Kinkerstraat

Wie had dat ooit gedacht: het hart van het Amsterdamse centrum, de Wallen, rustiger dan De Kinkerstraat of de Haarlemmerdijk. Toch is dat nu zo tijdens de coronacrisis. Stadsfotograaf Thomas Schlijper legt de surrealistische situatie dagelijks vast. 'Ik vind het zo bijzonder dat al die prikkels er niet zijn.'

'Ik fotografeerde hier pasgeleden twee moeders met kinderwagens. Normaal zijn dat toeristen die ik hier zie', vertelt Schlijper vanaf het Oudekerksplein.

Meanderen

'Voorheen was het in deze straat altijd druk en bleef ik nooit lang, maar nu is het leeg. Het valt me nu voor het eerst op dat dit dus een meanderende straat is. Het is stiller dan de Kinkerstraat of de Haarlemmerdijk', zegt de fotograaf.