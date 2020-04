Overvaller drukt mes in de hals van medewerker tijdens overval op drogist Osdorp

De politie geeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrij van een jongeman die eind januari een drogist aan het Osdorpplein overvalt. Hij gaat niet bepaald lichtzinnig te werk. Als hij aan de beurt is om te worden geholpen, gooit hij een tas op de toonbank en haalt een mes tevoorschijn. Wanneer de kassalades niet snel genoeg open gaan, drukt hij het mes in de hals van een van de medewerkers.

AT5

Rond twaalf uur in de middag komt de overvaller de drogist aan het Osdopplein binnenlopen, dat is te zien op bewakingsbeelden van de winkel. Hij draagt een capuchon, heeft een pet op en draagt een witte sjaal voor zijn mond. Een van de medewerkers is aan het afrekenen met een klant, de overvaller gaat in de rij staan. 'De medewerkster voelt al nattigheid door hoe de man eruit ziet, ondanks dat ze totaal niet op haar gemak is, helpt ze de kant verder', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Als de klant wegloopt gooit de man een plastic tas op de toonbank en eist geld uit de kassa. Hij haalt een mes tevoorschijn en bedreigt de medewerkster. Door de spanning lukt dat niet direct, op de beelden is te zien hoe de overvaller het mes een paar keer in haar hals drukt.

Quote Terwijl de kassa's worden leeggehaald, sluiten er nieuwe klanten aan in de rij, heel bizar marijke stor politie amsterdam

De collega van de vrouw achter de toonbank schiet haar te hulp en toets een code in waardoor de lade open gaat. Zij moet de plastic tas openhouden terwijl de overvaller het geld uit de lade haalt en in de tas stopt. Ook het geld uit de andere kassa moet mee. 'Terwijl de overval bezig is, komen er nieuwe klanten naar de kassa om af te rekenen. Het is een bizar tafereel om aan te treffen', zegt Stor. Als de overvaller het geld binnen heeft gaat hij de winkel uit. Een bewakingscamera op straat om de hoek van het winkelcentrum legt vast hoe hij zijn fiets pakt en wegrijdt. 'De overval heeft een flinke impact gehad op de medewerker en haar collega's. We willen graag weten wie deze man is, bijvoorbeeld door zijn kleding of zijn manier van doen', aldus Stor.