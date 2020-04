AFC'er Yordi Teijsse in ziekenhuis na ernstig ongeval

AFC'er Yordi Teijsse ligt in het ziekenhuis na een ernstig ongeluk te hebben gehad. Dat laat zijn club vandaag weten.

Wat er precies gebeurd is, blijft nog onduidelijk. AFC wil daar nog niet op ingaan, uit respect voor familieleden en vrienden. Yordi's tweelingbroer, Kenny Teijsse, speelt ook bij de club.

Wel is bekend dat Teijsse gistermiddag per ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd. 'Hij zal daar de komende periode worden verzorgd en kan hopelijk snel verder werken aan zijn herstel', meldt AFC.