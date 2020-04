Amsterdammers steken elkaar hart onder de riem in Amsterdam Hou Vol

In het AT5-programma 'Amsterdam Hou Vol' nemen we een kijkje bij de mooiste, meest hartverwarmende initiatieven van Amsterdammers tijdens de coronacrisis. In de eerste aflevering neemt presentator Charisa Chotoe plaats op de CoronaCrisisKruk in Amsterdam Noord. Ook bezoekt ze de Florakokjes, de Heesterveld Creative Community en de ondernemers van de Haarlemmerstraat.

De CoronaCrisisKruk, ontworpen door Björn van den Broek, staat in het Noorderpark. De kruk, die eigenlijk bestaat uit twee zitjes, laat zien hoeveel anderhalve meter precies is.

'Ik zag alsnog mensen te dicht bij elkaar in het park lopen. Toen dacht ik, ik ga krukjes ontwerpen die laten zien hoe ver anderhalve meter is', aldus Van den Broek.

'Zakje chips erbij, wijntje erbij, heerlijk'

De krukjes zitten aan elkaar vast met een verbinding, die anderhalve meter lang is. Zo kunnen mensen op veilige afstand toch even in het park met elkaar praten. Een voorbijganger zegt: 'Ik zei al tegen mijn buurvrouw dat als het mooi weer is, we daar gewoon gaan zitten. Zakje chips erbij, wijntje erbij, heerlijk.'

18 uur lang optredens

De volgende stop is de Heesterveld Creative Community. Hier beginnen artiesten de gevolgen van de crisis behoorlijk te merken. Om toch muzikaal bezig te blijven, hebben zij afgelopen weekend maar liefst achttien uur optredens verzorgd via een livestream.

Onder hen Jarreau Vandal, een wereldberoemde dj die normaal gesproken de hele wereld rondreist en nauwelijks thuis is. 'Ik heb nu amper werk natuurlijk, want bij mijn werk komen mensen samen. Dat kan gewoon niet nu. Er gaan bijna geen vluchten, dus ja, ik zit hier.'