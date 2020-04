Kan je tijdens seksuele handelingen corona overdragen? En meer vragen over de coronacrisis

Wat als je niet binnen de groep valt die getest wordt in Nederland en toch wil weten of je corona hebt of niet? Wie op internet zoekt naar een thuistest heeft in een mum van tijd succes: er is genoeg te vinden, zolang je maar betaalt. Deze testen, die vaak worden verkocht als een ‘sneltest’, zijn alleen vaak niet honderd procent betrouwbaar. Het kan mensen dus een verkeerde uitslag geven. In theorie zou het mogelijk zijn dat iemand die corona heeft en zo’n thuistest doet alsnog de straat opgaat, omdat de test zegt dat er geen corona is vastgesteld. ‘Gebruikers raken dan onnodig ongerust of ze worden juist ten onrechte gerustgesteld’, aldus de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Alle testen zijn in Nederland verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. Daarnaast gebruiken laboratoria, zoals die van het RIVM, testen die kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. Dat is een groot verschil met de zelftesten. Deze laten, via een andere methode, zien of iemand in aanraking is geweest met het virus. De zelftesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt.

Inmiddels zijn er wel enkele testen die versneld een uitslag kunnen geven of iemand corona heeft of niet. Maar thuistesten wordt nog steeds afgeraden. De inspectie houdt toezicht op alle soorten testen die worden aangeboden en zegt te zullen optreden tegen aanbieders van niet-goedgekeurde zelftesten.