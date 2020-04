Wethouder wil discriminerende makelaars en verhuurders 'namen en shamen'

Discriminatie op de woningmarkt is nog steeds een groot probleem in de stad, dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd. In het onderzoek werden makelaars in de stad gebeld door fictieve huiseigenaren die hun koopwoning graag wilden verhuren, maar dan niet aan een huurder met een migratieachtergrond.

In een brief aan de gemeenteraad zegt woonwethouder Laurens Ivens (SP) de uitkomsten van het onderzoek 'onacceptabel' te noemen. Hij onderzoekt of de gemeente makelaars en verhuurders die veelvuldig discrimineren bij het toewijzen van een huurwoning, kan gaan namen en shamen.

Quote 'Gewoon een Nederlander erin? Ja, dat kan. Is niet heel handig om dat in de advertentie te zetten' Makelaar tegen fictieve verhuurder

Van de 41 gebelde makelaars bleken er 14 mee te willen werken aan de discriminerende wens van de door onderzoekers gespeelde woningeigenaar. Al gaf de helft van die makelaars wel aan dat dat eigenlijk niet mag. 'Gewoon een Nederlander erin? Ja, dat kan. Is niet heel handig om dat in de advertentie te zetten, maar wij kunnen daar wel rekening mee houden ', reageerde een van de makelaars, zo staat in het onderzoeksrapport geschreven. Twee derde van de benaderde makelaars gaf aan niet mee te willen werken aan de discriminerende wens. Enkelen zeiden wel dat de keus voor de huurder uiteindelijk bij klant zelf ligt. Van de benaderde makelaars die aangesloten zijn bij Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) en de Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) wilde iets meer dan een kwart meewerken aan de discriminerende wens van de verhuurder, driekwart wilde dat niet. Reacties op verhuuradvertenties Naast het bel-onderzoek werd er ook gereageerd op 250 verhuuradvertenties op woningsite Funda. Op de advertenties werd zowel gereageerd door een fictieve woningzoekende met een Nederlandse achtergrond, als een fictieve woningzoekende met een niet-westerse naam. In 19 procent van de gevallen bleken de kandidaten met een niet-westerse naam ongelijk behandeld te worden. Bij vrouwen lag dat percentage lager, dan bij mannen, respectievelijk 16 en 21 procent.

Quote 'In een diverse stad als Amsterdam moet iedereen volwaardig mee kunnen doen en moet iedereen dezelfde kansen krijgen' Laurens Ivens, wethouder wonen