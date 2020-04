Quarantaine-sessies: Maya Shanti

De Amsterdamse Maya Shanti studeert aan de Herman Brood Academie in Amsterdam, en is door de coronacrisis gedwongen online lessen te volgen. Ze speelt een cover voor ons van 'Wie aan Amsterdam komt', van de 4tuoze Matrozen, over 'samenzijn, hoop en kracht.'

