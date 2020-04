Hoogwerkers brengen familieleden dichtbij geliefden in verzorgingshuis Zuidoost

Geen chaotische taferelen, maar rust en regelmaat bij bewoners en personeel van een verpleeghuis in Zuidoost. De woongroep aan het Anton de Komplein, waar met name dementerenden mensen zitten, is naar eigen zeggen nog coronavrij.

AT5

Door de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen proberen ze het virus buiten de deur te houden. Santina Demirbey, teammanager van de locatie, geeft toe dat er af en toe ook spanning is onder het personeel. Het was een bijzondere dag vandaag voor familie en vrienden van bewoners van de woongroep in Zuidoost. Ieder kwartier gingen een paar mensen met twee hoogwerkers de lucht in. Op die manier konden zij hun dierbaren binnen zien en toch op veilige afstand blijven. 'Ze zegt zelf dat het wel prima gaat, dat is voor ons een opluchting', zegt een bezoeker die samen met haar zoon op bezoek is bij haar pleegmoeder. 'De verpleegsters zorgen goed voor haar. Ze eet haar eigen soort eten, Surinaams. Ik vind dat ze er heel goed uitziet.'

Quote Medewerkers vinden steun bij elkaar, omdat wij nog geen enkele coronapatiënt hebben Santina Demirbey teammanger cordaan

Wij zitten nu ongeveer vier weken in lockdown. Het is voor de familie heel lastig dat ze niet op bezoek mogen. Als je twee hoogwerkers aangeboden krijgt is dat natuurlijk heel mooi', zegt Demirbey. 'We blijven de richtlijnen volgen en de medewerkers onderling ervaren heel veel steun bij elkaar, dat wij nog geen enkele coronapatiënt hebben.'

Een bewoner zwaait haar bezoek uit Jarno Grob/AT5

Het bezoek zit erop, nog even zwaaien voor vertrek Jarno Grob/AT5