Corona Check-app van OLVG nu landelijk te gebruiken

De Corona Check-app die in maart door het OLVG werd gelanceerd in de regio Amsterdam is nu beschikbaar voor alle Nederlanders.

Dat meldt het OLVG vandaag. Naast het landelijk gebruik start ook een proef met zogeheten PCR-testen (tests waarmee kan worden vastgesteld of er sprake is van het coronavirus), thuismeten van saturatie (metingen voor zuurstof in het bloed) en beeldbellen.

De app werd op 16 maart in de regio Amsterdam gelanceerd door het OLVG en Luscii. Inmiddels is het ruim 110.000 keer gedownload. Vanwege de grote belangstelling is de app nu beschikbaar in heel Nederland.

Mensen die de app willen gebruiken, kunnen hun gezondheidsgegevens in de app invoeren. Vanuit zeven 'regiecentra' die verspreid zijn over heel Nederland, beoordelen teams van medisch personeel de klachten en geven advies. Bij hevige klachten,wordt telefonisch contact opgenomen. Indien nodig wordt een gebruiker geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts of, als hierover in de regio afspraken zijn gemaakt, doorverwijzing naar een ziekenhuis.

'Meer zekerheid'

Volgens longarts Paul Bresser, die verbonden is aan het OLVG, biedt de app voor mensen met klachten meer zekerheid: 'Waar we vooralsnog alleen een grote waarschijnlijkheid op het coronavirus kunnen uitspreken, gaan we nu over op PCR-testen en intensivere begeleiding thuis.'

Zodra ook deze proef positieve resultaten zal opleveren, zal onderzocht worden of deze extra begeleiding via de app breder ingezet kan worden.