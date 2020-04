Twee mannen aangehouden voor vuurwapenbezit in Bos en Lommer

De politie heeft gistermiddag na een woninginval in Bos en Lommer twee mannen van 33 en 51 jaar aangehouden voor verboden vuurwapenbezit.

Eerder kreeg de politie een melding dat in een woning aan de Adolf van Nassaustraat mogelijk een vuurwapen zou liggen. Dat was voor de politie een reden om een inval te doen in de woning.

Tijdens de inval werd het duo aangehouden en is na een zoektocht in het pand een wapen aangetroffen. Beide verdachten zitten vast.

Het wapen is door een vuurwapendeskundige meegenomen voor onderzoek.