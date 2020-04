Met hoeveel mensen mag je in een bootje zitten? En meer vragen over de coronacrisis

Amsterdam kent natuurlijk meerdere campings en nu het lenteweer doorzet, zullen zich vast mensen afvragen of je nog de camping mag bezoeken. Officieel mogen de voorzitters van veiligheidsregio’s in Nederland besluiten om een camping te sluiten. Dat is voor onze regio Amsterdam-Amstelland (nog) niet gebeurd. Wel moeten van de landelijke overheid gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen worden gesloten.

Terug naar Amsterdam. Hier hebben we drie campings. Twee daarvan hebben besloten om de deur dicht te doen. Na de wintersluiting zou Camping Vliegenbos in Noord officieel eind maart weer openen voor het nieuwe seizoen. Vanwege het coronavirus is de opening tot in ieder geval 1 juni uitgesteld.

Ook Gaasper Camping laat kampeerders nog niet toe. ‘Wanneer kan de camping weer open? Wij volgen hierin het beleid van de Nederlandse overheid en zodra dat voor de volksgezondheid verantwoord is, de camping te openen, zal dat worden gecommuniceerd’, schrijft de camping in een statement.

Camping Zeeburg is daarentegen wel open. ‘We nemen natuurlijk de maatregelen die opgelegd zijn door het RIVM in acht. We besteden extra aandacht aan schoonmaak en hygiëne over de gehele camping. Ons restaurant is gesloten. Onze sanitairgebouwen zijn gesloten. Onze supermarkt is wel geopend’, staat op de website.

Lobke van camping Zeeburg zegt tegen AT5 dat er op dit moment slechts één Nederlandse camper staat. 'De meeste mensen die komen zijn dan ook Nederlanders met een camper met eigen voorzieningen. Zoals algemeen bekend in de toeristensector hebben ook wij bijna geen reserveringen meer en zijn de meeste reserveringen ofwel geannuleerd of verplaatst of een voucher genomen.'