Basisschoolleerlingen helft van de week naar school, evenementen tot na de zomer verboden

Basisscholen in heel het land mogen vanaf 11 mei weer open, wel moeten de klassen dan kleiner zijn, dat heeft minister president Mark Rutte zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het is de eerste versoepeling van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus te remmen. Ondanks de versoepeling waarschuwt Rutte voor te veel optimisme.

'Het virus raakt ons allemaal en dat moeten we ons blijven realiseren', zei Rutte aan het begin van de persconferentie. 'Het vraagt om blijvende zelfbeheersing (...) We staan aan het prille begin van de weg terug.'

Na de meivakantie mogen leerlingen de helft van de schoolweek naar de basisschool. Volgens Rutte kunnen scholen er bijvoorbeeld voor kiezen de ene helft van de leerlingen de ene dag en de andere helft de andere dag les te geven.

Ook het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat vanaf 11 mei weer van start. Datzelfde geldt voor de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. Leerkrachten en opvangpersoneel kunnen zich laten testen op het coronavirus als ze klachten hebben. Het voortgezet onderwijs moet zich voorbereiden op een 1,5 meter-school, die scholen kunnen vanaf 1 juni weer open.

Sport voor kinderen en jongeren

Kinderen in de leeftijd tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer gaan trainen in de buitenlucht, wedstrijden blijven verboden. Ook voor jongeren tot en met 18 jaar komt er meer ruimte om buiten georganiseerd te sporten, maar dan wel op 1,5 meter afstand. Bij die trainingen zijn ouders langs de lijn niet welkom en moet er thuis gedoucht worden. Gemeenten krijgen de regie en mogen er met lokale sportclubs afspraken over maken.

Geen hervatting eredivisie

Aan de andere kant worden veel coronamaatregelen na 28 april verlengd. Zo moeten horecabedrijven de deuren tot in ieder geval 20 mei gesloten houden en zijn grote evenementen tot 1 september verboden. Burgemeester Halsema zei vorige week al voorstander te zijn van die nieuwe datum. In het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester vertelde ze dat ze organisatoren van festivals en andere evenementen snel duidelijkheid wil geven.

Dat er deze zomer geen evenementen meer gehouden mogen worden, betekent dat SAIL, dat gehouden zou worden van 12 tot en met 16 augustus, dit jaar niet door mag gaan. Ook zette Rutte vanavond een streep door de hervatting van de eredivisie.

Kappers en schoonheidsspecialisten

Mensen die werken in contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, mogen voorlopig niet aan het werk. Er moet meer onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, voor beroepsgroepen buiten de zorg. Ook komt er geen versoepeling van de bezoekersregeling voor verpleeghuizen.

De week voor 20 mei komt er nieuw beslismoment over het wel of niet verlengen van de nu voortgezette coronamaatregelen.