Gemaskerde overvallers gefilmd bij drogist, proberen later toe te slaan bij bakker op Sierplein

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee mannen die proberen een bakkerij aan het Sierplein in Nieuw West te overvallen. Als één van de mannen begint te dreigen met een vuurwapen, vlucht de medewerker van de winkel het magazijn in. Klanten beginnen tegen de twee te schreeuwen waardoor ze er vandoor gaan. De mannen zijn vastgelegd als ze voor de overval met bivakmutsen een drogist om de hoek van het plein inlopen.

AT5

'Gelukkig is er niemand gewond geraakt, maar de medewerker is natuurlijk enorm geschrokken', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Op woensdagochtend 4 maart rond half tien staan er opeens twee mannen in de bakkerij, waarvan één met een vuurwapen. Hij tikt er dreigend mee op de toonbank. De medewerker is toen direct gevlucht via het magazijn, klanten die in de winkel aanwezig zijn beginnen te schreeuwen tegen de overvallers, die er vervolgens vandoor gaan.

Quote 'Als iemand rondloopt met gezichtsbedekking moet je gewoon de politie bellen' marijke stor, politie amsterdam

Drogist De verdachten zijn, voordat ze proberen de bakkerij te overvallen, gefilmd als ze een drogist om de hoek binnenlopen. Ze vragen de medewerker aan de toonbank naar een product dat niet verkocht wordt. De situatie lijkt verdacht, de twee hebben namelijk hun gezicht bedekt. 'Het is een rare situatie hoe die twee daar met bedekte gezichten bij de toonbank staan. We willen vooral oproepen dat, als je dit ziet, je gewoon de politie kan bellen', aldus Stor.

Signalement Als blijkt dat het product waar de mannen naar op zoek zijn niet te koop is bij de drogist, lopen ze de winkel uit richting de bakkerij. De verdachte die daar even later dreigt met een vuurwapen is een lichtgetinte man met een tenger postuur en een smal gezicht. Hij heeft een spitse neus, donkere wenkbrauwen en ook donkere ogen. Hij droeg begin maart een zwarte hoodie, witte sneakers en een sjaaltje voor zijn mond. De andere man heeft een lichte huidskleur, droeg een donkere joggingbroek en een hoodie met capuchon, daaronder had hij een pet. Verder droeg hij sneakers van het merk Vans en een donker sjaaltje voor zijn mond.