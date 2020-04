Xtc-pillen aangetroffen in doos met dubbele bodem bij pakketservice in Zuid

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een poging te hebben gedaan om grote hoeveelheden xtc-pillen naar het buitenland te verzenden. Oplettende medewerkers vinden de doos wel erg zwaar en treffen als ze het pakket openmaken de pillen aan onder de dubbele bodem.

AT5

Aan het begin van de avond, rond de klok van zeven uur op vrijdag 21 februari, komt een nog onbekende man het servicepunt van DHL aan de Van Baerlestraat binnenlopen. Onder zijn arm draagt hij een pakket die hij wil versturen naar een adres in het buitenland, dat is te zien op beelden van de politie. Even verlaat de man het pand om buiten te bellen. Een minuut later is hij terug, waarna hij even moet wachten op een andere klant. Als hij weer aan de beurt is, laat de man iets op zijn telefoon zien aan de medewerker. Hij rekent de verzending tot slot cash af en loopt het pand uit. De man gebruikt valse persoonsgegevens om het pakket ongemerkt op de juiste locatie te krijgen. Maar de verzending is uiteindelijk nooit aangekomen op de plaats van bestemming.

Quote 'Ze vinden een dubbele bodem in het pakket waar een grote hoeveelheid xtc onder zit' marijke stor, politie amsterdam

Volgens de verdachte zouden er lampen in de doos zitten. 'Als medewerkers van het servicepunt het pakket in hun handen krijgen, merken ze dat de doos wel erg zwaar is om alleen lampen te bevatten', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam. 'Hun gevoel blijkt te kloppen. Als ze het pakket ter controle openen stuitten ze op een dubbele bodem waaronder een grote hoeveelheid XTC te vinden is.' Signalement De man is niet meer in het pand op het moment dat de medewerkers de vondst doen en daarom is de politie op zoek naar de verdachte. Op de bewakingsbeelden is te zien dat het om een donker getinte man gaat met kort gemillimeterd, donker haar. Hij heeft een kalende plek op zijn achterhoofd en droeg die avond een donkergroene jas. Verder had hij een donkere broek aan en zwarte schoenen met witte zolen en rode veters.