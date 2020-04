Man 'met opvallende blauwe schoenen' trekt mes tijdens overval drogist in Nieuw-West

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die begin maart een drogist overvalt aan de Pieter Calandlaan in Nieuw-West. De winkel is net open, de eerste klanten komen binnen, als er opeens een overvaller met een mes bij de caissière staat.

AT5

De man komt voor het eerst in beeld van bewakingscamera's kort voor de overval om de hoek van de drogist. Voordat hij koers zet richting de winkel loopt hij eerste nog een beetje te ijsberen een paar straten verderop. Op de beelden is te zien dat hij eerst de Willem Heselaarstraat oversteekt richting de ingang van de parkeergarage om vervolgens terug te lopen naar de hoek van de Ferdinant Spitstraat. Vanaf daar draait hij zich weer om en loopt langs de garage in de richting van de Pieter Calandlaan. Vanaf dit standpunt is de man redelijk goed in zijn gezicht te zien. De politie wil dat kijkers extra letten op het moment vlak voor de man de drogist aan de Pieter Calandlaan inloopt. 'Te zien dat de overvaller witte handschoenen draagt', zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

Quote De overval duurt nog geen halve minuut. Als de verdachte het geld heeft gaat hij er vandoor MArijke stor politie amsterdam

Eenmaal binnen loopt hij meteen naar de kassa waar een verkoopster nog bezig is met een klant. Dat weerhoudt de overvaller er niet van om een mes tevoorschijn te halen en geld te eisen. Op beelden van een camera boven de kassa is te zien dat er slechts een paar briefjes en wat kleingeld in de lade zit. De overvaller pakt het geld en stopt het in een witte plastic tas. 'Je kunt je natuurlijk voorstellen hoe heftig het is als er opeens iemand voor je staat met een mes. Voor de medewerkers, maar ook voor de klanten in de winkel', aldus Stor.

Signalement De politie heeft aan de hand van de beelden en getuigen een signalement kunnen opmaken van de verdachte. Het gaat om een man die helemaal in het donker gekleed was begin maart. Hij droeg een capuchon met een pet eronder. Verder had hij opvallende blauwe schoenen aan en witte handschoenen.