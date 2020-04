Inspectie: geen onderzoek naar grootschalige corona-uitbraak Flevohuis

De inspectie zegt op de hoogte te zijn van de situatie in Het Flevohuis, maar 'een uitbraak van corona is op zichzelf geen reden om een inspectiebezoek af te leggen, of maatregelen op te leggen', staat in een schriftelijke reactie van de IGJ.

'De inspectie neemt bij een melding of signaal over een corona-uitbraak wel contact op met de zorgaanbieder.' Bij het contact toetst de inspectie of de zorgaanbieder in staat is om de zorg tijdens een uitbraak veilig te continueren. In het geval van Het Flevohuis is de zorgaanbieder Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO).

Tekort aan beschermingsmiddelen

Bestuurder van ZGAO, Jan van Wijk, zei eerder al goed contact te hebben met de inspectie. Bij de eerste bevestigde coronabesmetting in Het Flevohuis werd meteen contact opgenomen met IGJ, zo vertelde Van Wijk gisteren. Net als bij veel andere verzorgingshuizen was er bij Het Flevohuis in de beginweken van de virusuitbraak een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. Dat heeft er volgens hem mede voor gezorgd dat Het Flevohuis zo zwaar getroffen werd door het virus.

Naast de 31 overleden bewoners zijn namelijk ook 48 personeelsleden van ZGAO besmet geraakt. Drie medewerkers liggen zelfs in het ziekenhuis en één van hen op de Intensive Care. Ook op een andere locatie van ZGAO, De Open Hof, is het virus geconstateerd, daar is één bewoner overleden.

Medisch militair personeel zal bijstand verlenen in Amsterdamse verpleeghuizen; ook in Het Flevohuis zullen verpleegkundigen van Defensie aan de slag gaan.