Hockeyjeugd Amsterdam kan niet wachten: 'Mogen we al?'

'Je moet mensen gaan aanspreken van 'ja sorry je mag hier niet blijven, je moet weg'', vertelt jeugdcoördinator Thomas Immink op het complex van de club in het Amsterdamse Bos. Want dat kinderen de hockeystick weer kunnen gaan oppakken vanaf 28 april, betekent niet dat ouders zich ook weer als vanouds langs de zijlijn kunnen melden.



Maar verder hebben de 1600 jeugdleden er vooral veel zin in. En ook voor de wat oudere jeugd, die 1,5 meter afstand moeten houden, is er volgens trainster Maartje Scheepstra nog genoeg te doen: 'Nou het slaan. Ik ben toch van de oudere generatie, dat mag ook goed geoefend worden. En hoe groter de afstand, hoe beter als je die dan kan overbruggen.'