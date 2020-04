Bevallingen en nierdialyses kunnen niet wachten totdat de coronacrisis voorbij is

Tijdens de coronacrisis is veel reguliere zorg stil komen te liggen. Operaties die geen spoed hebben worden bijvoorbeeld verzet naar een later moment. Maar sommige zorg kán niet wachten.

Verpleegkundige Boukje van Staveren werkt op de kraamafdeling in het OLVG in West. Veel vrouwen kiezen er de afgelopen weken voor om thuis te bevallen. Mooi, vindt Boukje, maar niet per se nodig. 'Het is veilig om in het ziekenhuis te bevallen, maar je loopt hier wel meer risico dan thuis, dat is gewoon een feit.'

De partner van de vrouw kan altijd bij de bevalling zijn, ook al heeft hij of zij corona. Het stel wordt dan beide als coronapatiënt beschouwd, en de verpleging is dan helemaal beschermd. Maar de regels zijn streng, ook al heeft niemand ziekteverschijnselen. Er mag niemand op bezoek komen en ook partners mogen niet meer in en uit lopen. Maar dat vindt niet iedereen even makkelijk.