25 nieuwe tips over brandstichtingen bij zendmasten

Er zijn 25 nieuwe bruikbare tips binnengekomen bij de politie over de recente brandstichtingen bij zendmasten. In het programma Opsporing Verzocht werden gisteren beelden getoond van de daders die een zendmast op een parkeergarage in West in brand staken.

Ook een tweede zendmast op diezelfde parkeergarage in de Van Bleiswijkstraat werd geprobeerd in brand te steken, maar dat mislukte.

In totaal is er sinds 3 april al zeventien keer brandgesticht bij zendmasten, of is dat geprobeerd. Het gaat om zendmasten die staan in verschillende plekken in Nederland.

Het is niet bekend of alle 25 nieuwe tips gaan over de brandstichting in Amsterdam.