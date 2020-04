Meldpunt: forse toename geweld en bedreiging vanwege geaardheid en huidskleur

Het aantal meldingen over geweld en bedreiging is met 160 procent toegenomen van 28 in 2018 naar 73 in 2019. De slachtoffers van geweld waren voornamelijk homoseksuele mannen (40 procent) en Nederlanders met een migratieachtergrond (55 procent). Dat blijkt uit het jaarverslag van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Het aantal meldingen over seksuele geaardheid verdubbelde in twee jaar tijd van 25 meldingen in 2017, via 45 in 2018 tot 51 in 2019. In bijna driekwart van de meldingen waren homoseksuele mannen betrokken. De overige meldingen gingen over personen in drag met gender non-conforme kleding aan en met een biseksuele of lesbische geaardheid.

Openbare ruimte en uitgaansleven

Veel van de incidenten gebeurden in de openbare ruimte en in de eigen buurt of wijk van de slachtoffers. 'Een plek die eigenlijk een veilíge haven zou moeten zijn', aldus het rapport. Ook het uitgaansleven is een plek die in de meldingen wordt genoemd.

'Zo werd een man op hakken tijdens een concert boos aangekeken en vervolgens geduwd door een mannelijke medeconcertganger. Een andere melder vertelde dat zijn buurvrouw hem en zijn man discriminatoir beledigt met leuzen over hun seksualiteit en briefjes in de brievenbus doet met teksten als "vieze homo", zo staat te lezen in het rapport.

Anti-zwartracisme

Een groot deel bij discriminatie op grond van herkomst of huidskleur betrof anti-zwartracisme met 123 meldingen. De helft hiervan ging gepaard met vijandige bejegening zoals beledigen, stigmatiseren en pesten. Moslimdiscriminatie steeg met 38% naar 36 meldingen in 2019. Het betreft daarbij direct op religie gebaseerde discriminatie.

Discriminatie op culturele en uiterlijke kenmerken, nationale herkomst en etniciteit van moslims of zij die als moslim gezien worden, vallen binnen de grond herkomst. Dat betrof een aanvullende 65 meldingen. Al zijn het kleinere absolute aantallen, stegen meldingen over antisemitisme afgelopen jaar met 40 procent.

Hoogste aantal meldingen

In vergelijking met de rest van Nederland heeft de eenheid Amsterdam veruit het hoogste aantal meldingen naar rato per duizend inwoners (0,56). Het landelijk gemiddelde ligt op 0,25.